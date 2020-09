OdeGand opent intiem en onopvallend Wietske Vos

19 september 2020

16u14 0 Gent OdeGand, de jaarlijkse kick-off van Gent Festival van Vlaanderen, is vanmiddag bijna onzichtbaar van start gegaan met een concert in de Miryzaal in het conservatorium. In tegenstelling tot andere jaren, wanneer het evenement de hele binnenstad op stelten zet, is er nu zo goed als niets van te merken in het straatbeeld. Met dank aan corona, alweer.

Andere jaren palmt OdeGand het hele stadscentrum in, maar daar is nu eigenlijk niets van te merken. In de Veldstraat is het druk met winkelende mensen, trouw met mondmasker aan, en aan de Gras- en Korenlei zitten mensen te genieten van het mooie weer en te kijken naar de vele bootjes en kajaks in het water.

Het lijkt een gewone nazomerzaterdag, maar achter de deuren van een aantal concertzalen, theaters en monumenten vallen muzikale pareltjes te beluisteren. OdeGand, dat een combinatie van klassieke muziek en wereldmuziek brengt, ging van start met een concert van het Desguin strijkkwartet in de mooie Miry Concertzaal in het conservatorium. De vier strijkers speelden enkele delen uit het strijkkwartet van Claude Debussy, een werk van Igor Stravinsky en een Deense traditional.

Wie een ticket voor OdeGand kon bemachtigen – het event was in een paar minuten uitverkocht – wist niet welke artiesten hij voorgeschoteld kreeg. Het concert in de Miryzaal iss de eerste stop van de Azuurroute, een van de drie routes die je kan volgen. Bootjes brengen je van de ene locatie naar de andere.

Een andere route, de Indigoroute, ging van start met het intrigerende Argusan, met 3 Mongoolse musici en 1 Franse muzikant in de Handelsbeurs. Eerstgenoemden bespeelden Mongoolse strijkinstrumenten die eruit zagen als een primitieve cello en produceerden meerdere stemmen per zanger. De zaal van de Handelsbeurs zat helaas maar halfvol, maar zoals op elke locatie van OdeGand golden er strenge veiligheidsmaatregelen. De mondmaskers moesten aanblijven, je kreeg een spuitflesje met ontsmettingsgel, bij aankomst werden je handen ontsmet en je moest een andere uitgang nemen dan de ingang. Rondlopen tijdens het concert mocht niet, tenzij strikt noodzakelijk.

Er zijn vandaag nog concerten in de Kloostertuin van de Karmelieten, de Oude Vismijn, de Sint-Jacobskerk, de Sint-Baafskathedraal, het Industriemuseum, de Vooruit en de Minard

Gent Festival van Vlaanderen loopt nog tot 3 oktober. https://www.gentfestival.be/nl/