OdeGand moet het stellen met zes keer minder tickets dan voorgaande jaren

Erik De Troyer

19 augustus 2020

15u03 1 Gent Op vrijdag start de voorverkoop van OdeGand. Het festival zal er door de coronacrisis heel anders uit zien. “Op straat zal er niets te zien zijn om samenscholingen te voorkomen, binnenin mogen we maximaal 200 mensen zetten al hopen we alsnog op een versoepeling”, zegt festivaldirecteur Veerle Simoens.

“OdeGand zorgt meestal voor veel gratis openluchtpodia maar dat zal dit jaar natuurlijk anders zijn. We mogen niets organiseren op de openbare ruimte”, zegt Veerle. “OdeGand gaat dus enkel door op binnenlocaties en ook daar zijn er beperkingen qua aantal aanwezigen. In maart hadden we heel ons programma al rond maar door de beslissingen van de veiligheidsraad hebben we onszelf al een aantal keer moeten heruitvinden. OdeGand dit jaar zal amper een zesde van de tickets kunnen aanbieden ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de concerten zelf zullen er anders uitzien. We kunnen bijvoorbeeld onmogelijk met een volledig orkest werken dit jaar en sommige concerten voeren we meerdere keren uit om toch zo veel mogelijk mensen een kans te bieden om te komen kijken.”

Ook financieel is het lastig voor OdeGand. “Onze inkomsten komen van ticketverkoop en catering voor bedrijven. Beide inkomstenbronnen zijn zo goed als weggevallen. We krijgen wel veel begrip en iedereen hoopt op een volwaardige editie in 2021”, aldus Simoens.

Onder andere op het programma: Collegium Vocale Gent dat zijn vijftigste verjaardag viert in met Für Jan van Eyck, een gloednieuw werk voor koor en orgel in opdracht van de stad.

Onder de noemer Morning Dew worden sfeervolle concerten in de vroege ochtend georgeniseerd. Dat gaat door in de idyllische tuin van het zeventiende-eeuwse Karmelietenklooster.

Listen to the Lamb, een muzikale vertaling van het Lam Gods is het slotspektakel op 3 oktober.