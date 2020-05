OCMW kreeg in april 80% meer aanvragen voor financiële steun. Coronacrisis hakt er zwaar in bij Gentenaars Sabine Van Damme

03 mei 2020

17u02 0 Gent Het OCMW Gent kreeg in de maand april liefst 80% meer vraag naar financiële steun in vergelijking met diezelfde maand vorig jaar. Hallucinant veel, en dat ligt uiteraard aan de coronamaatregelen. Heel wat Gentenaars verliezen een deel van of zelfs hun volledige inkomen, en kunnen geen kant meer op.

“Het OCMW houdt de cijfers dagelijks bij”, zegt voorzitter Rudy Coddens. “Op een gewone – niet-coronadag – krijgt het OCMW gemiddeld 100 vragen per dag. Dat zijn allerlei vragen, gaande van administratieve bijstand, tot gewoon informatie of vragen naar materiële hulp. Het aantal vragen per dag was in april van dit jaar met 60% gestegen, met een piek van 168 vragen op 20 april. Zoomen we in op het soort vragen dat wordt gesteld, dan zien we dat 80% meer mensen vragen om financiële steun. In april 2019 ging dat om 500 aanvragen, in april 2020 waren dat er 900.”

Coddens weet dat de vraag logisch is. “Er leven heel veel mensen in onze stad die netjes rondkomen met hun job of jobs. Maar door corona zijn er velen die een deel van of zelfs hun volledige inkomen zien wegvallen. Het gaat om interimarbeiders, werkstudenten, freelancers uit de cultuursector die zonder opdrachten vallen, technisch werklozen, noem maar op. Vaak zijn er ook mensen die deeltijds werken en dat inkomen aanvullen met een flexi-job in de horeca, maar aangezien ook alle jobs in de horeca zijn weggevallen, komen ook zij in de problemen.”

Hoe lang die mensen financiële steun zullen nodig hebben, hangt af van hoe snel de situatie weer normaliseert Rudy Coddens

Of die mensen effectief steun krijgen, hangt af van verschillende factoren. “Er komt altijd financieel en sociaal onderzoek”, legt Coddens uit. “Het hangt af van situatie tot situatie, maar een richtcijfer is 1.020 euro netto voor een alleenstaande, of 1.400 euro voor een gezin met 2 kinderen. Wie daar nu onder valt, zal waarschijnlijk recht hebben op financiële hulp. Hoe lang die mensen dat dan zullen nodig hebben, hangt af van hoe snel de situatie weer normaliseert, en ze terug aan het werk kunnen.”

Leefloon

Hoeveel deze situatie aan het Gentse OCMW zal kosten, valt maar achteraf te becijferen. “Net omdat we niet weten hoe lang de mensen steun zullen nodig hebben, en omdat het bedrag dat ze krijgen ook afhangt van hun specifieke situatie. Daarnaast zien we trouwens ook dat het aantal leefloners momenteel niet daalt. Als OCMW zetten we er sterk op in dat wie een leefloon krijgt, zo snel mogelijk terug aan het werk gaat, via bijscholingen en cursussen. Maar aangezien de economie momenteel plat ligt, is er nauwelijks uitstroom van leefloners. Ook het aantal aanvragen voor een leefloon stijgt trouwens, omdat veel mensen die nog geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering hun job zijn kwijtgespeeld de voorbije maand. Ook het aantal aanvragen voor de verlenging van een toegekend leefloon schiet de hoogte in.”

Het gevolg is dus dat het OCMW aan steeds meer mensen een attest uitreikt waarmee ze ook recht hebben op materiële steun, zoals pakketten van de voedselbanken. Sinds 1 mei kunnen alle mensen die van een uitkering genieten, trouwens ook aanvullende financiële hulp krijgen. Dat systeem zou pas het laatste kwartaal van die jaar starten, maar door corona start de stad Gent er nu al mee.