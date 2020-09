Obuchon die Blauwe Kiosk zou gaan vervangen, komt voorlopig niet. “We proberen het dossier vlot te trekken” Sabine Van Damme

23 september 2020

19u30 0 Gent “Vanaf 1 september zal de “Vanaf 1 september zal de Obuchon de plaats van de Blauwe Kiosk op de Kouter innemen”, zo beloofde de stad in april. Alleen zijn we intussen 23 april, en is er van die Obuchon nog geen spoor te bekennen. “Er zijn inderdaad problemen”, klinkt het bij schepen Annelies Storms, “maar we proberen het dossier nog vlot te trekken.”

De Blauwe Kiosk was al jaren een vaste waarde in Gent. De bloemenmarkt op de Kouter was voor vele bezoekers onlosmakelijk verbonden met een afzakkertje aan die Blauwe Kiosk, al dan niet met bubbels of oesters. Maar de stad trok de concessie op, de huurprijs om daar te staan. Peter Maximus betaalde de voorbije 9 jaar 7.000 euro per jaar om daar te staan, dat bedrag steeg tot boven 20.000 euro. Dat zal Maximus niet zitten, en dus verdween de Blauwe Kiosk.

Een West-Vlaamse onderneemster, Stefanie Martens, haalde de concessie binnen. Zij zou 1 september starten met ‘aperitiefbar Obuchon’, opnieuw een kiosk, maar dan één die zou openvouwen als een origami en bekleed zou zijn met witte bloemen. Onder meer oesters, tapas, bruschetta en veggiekroketjes en aperitiefdrank gebaseerd op Sang De Pascual, een Gentse likeur op basis van biologische bloedappelsienen, zouden er verkocht worden. Maar het is intussen bijna eind september, en van die Obuchon is nog geen spoor te bekennen.

Corona

“Klopt”, klinkt het bij bevoegd schepen Annelies Storms. “De uitbaatster heeft laten weten dat er problemen zijn. Om te beginnen uiteraard problemen door corona, waardoor ze schrik heeft geen opbrengsten uit de aperitiefbar te kunnen halen, maar er zijn ook problemen met de omgevingsvergunning, waardoor de Obuchon niet geplaatst kan worden. We proberen het dossier alsnog vlot te trekken, en zijn nog in overleg met de concessiehouder.” Die concessiehouder, Stefanie Martens, geeft liever geen commentaar.

Maar intussen moeten de Gentenaars het op de bloemenmarkt dus stellen zonder aperitiefbar. Hoe lang dat nog zal duren, is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk wat er zal gebeuren als de concessiehouder definitief zou afhaken, horeca-uitbaters hebben nu eenmaal een rampjaar achter de rug, en velen bevinden zich in een financieel moeras.