O’learys opent eerste Karaoke-box van Vlaanderen Jill Dhondt

19 december 2019

17u07 28 Gent Aan DOK Noord werden de eerste karaoke-boxen van Vlaanderen geopend. In de afgesloten ruimtes kan er zonder schaamte worden meegezongen met meer dan 35.000 nummers.

Karaoke is terug in. Dat bewijzen de vele karaoke-boxen, waar je in een intieme sfeer kan meebrullen met klassieke en recent hits, die als paddestoelen uit de Aziatische grond springen. Stilaan is de trend aan het overwaaien naar ons land. Vorig weekend opende O’learys de eerste karaoke-boxen van Vlaanderen opende. “Dat zorgde voor een mega feest”, zegt Jurgen Staels van O’learys.

De speelzaal waar je kan eten, drinken, bowlen, golfen, poolen en darten kreeg er meteen drie karaoke-boxen bij. Twee boxen voor maximum tien personen en één voor niet meer dan twintig personen. “We hebben ze niet ingericht zoals de meeste karaoke-boxen”, vertel Jurgen. “We wouden een gezelligere sfeer creëren. Daarom heeft de eerste box een après-ski thema, de tweede een zomerthema en de derde een discothema. Iedereen is weg van het decor. In onze après-ski box bijvoorbeeld krijg je het gevoel dat je in een chalet in de bergen zit.”

En petit comité

Doordat de ruimtes afgesloten en geluiddicht zijn kunnen de zangeressen en zangers compleet uit de bol gaan. “Veel mensen zijn bang om publiekelijk te zingen. Wanneer ze enkel onder vrienden zijn voelen ze zich comfortabeler, dan gaan ze helemaal uit hun dak.” Wie in de box belandt kan kiezen uit meer dan 35.000 liedjes en zelf nummers toevoegen. “Heel leuk om te zien”, sluit Jurgen af.

Een karaoke-box huren kost 5 euro pers persoon per uur. Op vrijdag- en zaterdagavond is dat 6 euro. Meer info op http://www.olearys.be/.