O’Learys Gent uit 130 filialen verkozen tot franchise van het jaar Jill Dhondt

13 februari 2020

11u14 0 Gent In Dok Noord werd afgelopen weekend de champagne ontkurkt, want O’Learys Gent werd uitgeroepen tot franchise van het jaar. O’Learys Gent haalde het van meer dan 130 O’Learys-filialen van over de hele wereld.

De franchise prijs ging naar het filiaal dat de meest indrukwekkende cijfers kon voorleggen op vlak van innovatie, omzet, groei, klantenbeleving en rendabilteit. “Dat ons filiaal, uniek in de Gentse regio, bovenaan de lijst prijkt als best presterende franchise maakt ons enorm trots”, zegt Steven Malysse, zaakvoerder van O’Learys Gent. “Het is een mooie bekroning voor het harde werk dat we de laatste jaren geleverd hebben. We kijken daardoor met veel ambitie en drive naar de toekomst.”