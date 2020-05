Nutteloze wachtrij voor openingstijd bij Ikea Sabine Van Damme

12 mei 2020

16u36 0 Gent Vanmorgen stond er een indrukwekkende rij bij woonwarenhuis Ikea aan Flanders Expo. Blijkbaar denken mensen dat ze vooral ‘goed op tijd moeten komen’, maar niks blijkt minder waar. Zodra de winkel open mocht, verdween de wachtrij.

Ook gisteren, bij de heropening van de winkels, stonden mensen al in rijen voor de deur te wachten nog voor de winkels open gingen. Op zich is dat uiteraard niet verboden, maar het is wel nutteloos, zeker bij grote winkels zoals Ikea. Die hebben zoveel oppervlakte dat er best veel volk tegelijk binnen mag, ondanks de regel van 10 of zelfs 15 vierkante meter per persoon.