Nummer van Gentenaar voor overleden vriendin gaat viraal tijdens Warmste Week Jill Dhondt

24 december 2019

09u58 0 Gent Edward Huyghe (26), artiestennaam Hoofdstroom, schreef een lied voor Ibe die vorig jaar overleed aan de gevolgen van kanker. Het lied werd zodanig veel aangevraagd dat de Gentse zanger samen met vrienden en familie op het podium van de Warmste Week werd uitgenodigd om het verhaal achter het lied te vertellen.

Edward schreef intussen negen nummers, sommige Engelstalig en andere in het Nederlands. Hoewel hij de intieme sfeer van huiskamerconcerten verkiest, speelde de Gentenaar al in enkele cafeetjes en de Tinnepot in Gent. Vorig jaar schreef hij het nummer ‘Ibe’ voor Ibe, de beste vriendin van zijn vriendin Nele, toen ze te weten kwamen dat haar kanker ongeneeslijk was. Dat nummer werd zodanig veel aangevraagd tijdens de Warmste Week dat de presentatoren van StuBru het verhaal erachter wouden horen.

“Ik wou eerst een uptempo-liedje maken”, vertelt Edward aan Fien Germijns op het podium in Kortrijk. “Ik wou de kracht die zij uitdroeg in dat nummer brengen. Maar naarmate de tijd vorderde merkte ik dat ik daar niet in slaagde. Het is gewoon geen makkelijk onderwerp om over te schrijven. Mijn bedoeling was vooral om aan Ibe, haar ouders en iedereen die haar kent iets te geven waar ze troost in konden vinden.”

“Muziek was haar leidraad”

Ibe heeft het nummer zelf nog kunnen horen voor ze stierf. “Edward heeft het eind november live voor haar gespeeld”, vertelt Nele. “Twee dagen voor ze gestorven is heeft ze het lied in studiokwaliteit gekregen. Ze heeft het dan nog twee dagen platgespeeld. Muziek was haar leidraad, het gaf haar kracht.” Ibe overleed midden december, op 23-jarige leeftijd, nadat ze vier jaar lang tegen kanker had gevochten.

Fien vraagt aan Nele en So, de mama van Ibe, om samen op de knop te drukken waardoor het lied begint te spelen. Het wordt even helemaal stil in Kortrijk wanneer Ibe haar stem door de luidsprekers klinkt. Ze zingt en neuriet ‘Aint no sunshine when she’s gone’ , een fragment uit een skireis van enkele jaren geleden. Als de warme stem van Edward volgt moet Fien een traantje laten.

Jongeren met kanker steunen

Edward organiseerde al heel wat evenementen met de vrienden en familie van Ibe om geld in te zamelen voor de Warmste Week. De opbrengst gaat naar CARE4AYA, een vzw die jongeren van 16 tot 30 jaar met kanker ondersteunt.

Wie het interview wil zien kan terecht op de website van Studio Brussel. De nummers van Hoofdstroom kunnen beluisterd worden via Spotify.