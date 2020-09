Nu UGent start in code oranje: wat doen de hogescholen? Wietske Vos

17u32 2 Gent Hoe gaan de Gentse hogescholen om met de beslissing van UGent om volgende week in code oranje te starten in plaats van code geel? Volgen ze dit voorbeeld? Vooralsnog niet, zo blijkt, al is het genuanceerd en houden ze voortdurend de vinger aan de pols.

Arteveldehogeschool: “Soort code geel 2.0”

Zoals bij de meeste hogescholen was ook Arteveldehogeschool van plan om in code geel te starten. “En dat blijft zo”, zegt woordvoerder Imran Uddin. “Al moet ik er wel direct bij zeggen dat we van in het begin het concept ‘blended learning plus’ hebben gelanceerd. Dit houdt eigenlijk in we nog voorzichtiger zijn en een aantal extra veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Het is geen code oranje, maar een aangepaste, verstrengde vorm van code geel. Een soort code geel 2.0, dus.”

Reden voor deze aanpassing is dat Arteveldehogeschool het contact met en tussen studenten heel belangrijk vindt en dit veilig wil organiseren. “Zo is het bij het aanleren van een aantal praktische vakken nodig om elkaar te zien en contact te hebben.”

Voorbeelden van die extra maatregelen zijn onder meer het verder doortrekken van de mondmaskerplicht. “Onze studenten moeten het mondmasker dragen op de hele campus, van het moment dat ze de campus betreden tot ze hem weer verlaten”, aldus Uddin. “Uitzonderingen daarbij zijn eten en drinken, natuurlijk, maar ook de kantine is zo georganiseerd dat die beperkter ingevuld wordt. Ook de broodjes zijn coronaproof voorverpakt en worden niet meer ‘live’ ter plekke klaargemaakt.”

HOGENT: “Code geel blijft, met eigen contactopsporingssysteem”

HOGENT laat weten voorlopig (nog) niet over te schakelen naar code oranje: “We willen die beslissing nu nog niet nemen. Het pandemieniveau voor het onderwijs in Vlaanderen staat vooralsnog op geel.” Wel start HOGENT met een eigen tracingsysteem.

Als reden voor het behoud van code geel wordt het belang van fysieke aanwezigheid ingeroepen. “Voor onze studenten, en zeker de eerstejaarsstudenten, is fysieke aanwezigheid bijzonder belangrijk om een vlotte start te maken. De eigenheid van het onderwijs aan hogescholen vraagt maximaal fysiek vaardigheidsonderwijs.”

In hogescholen is lesgeven in kleinere groepen en practica het gebruikelijke format, onderwijs in grote groepen in dito aula’s en auditoria komt minder voor. De code oranje die UGent afkondigt, heeft vooral impact op hun aulabezetting, stelt HOGENT. Omwille van dat ‘fysieke vaardigheidsonderwijs’ blijkt ook HOGENT in de praktijk code geel wat strenger in te vullen: mondmaskerplicht op de hele campus, in de gebouwen en tijdens de lessen; bezetting op de campus en in de klaslokalen is gehalveerd en lessen worden alleen gegeven in goed verluchte leslokalen. De lesduur is beperkt in functie van de ventilatiemogelijkheden.

Daarnaast is binnen HOGENT een tracingsysteem op basis van QR-codes uitgerold dat het mogelijk maakt direct te reageren in het geval van een besmetting. Het zou om een primeur gaan.

Odisee Technologiecampus: “Code geel blijft, contactrijk en hybride onderwijs als het kan”

Odisee Technologiecampus houdt zich voorlopig aan code geel, beslist door de Vlaams minister van onderwijs. Ook daarna wilde technische hogeschool code geel aanhouden, als het kan.

“Odisee zou heel graag blijven starten in code geel, zeker de eerste belangrijke opstartweek”, laat algemeen directeur Joris Rossie via de woordvoerder weten. “Maar ook daarna als de situatie en de overheid het ons toelaat, willen we code geel aanhouden. Ons principe: contactrijk en hybride onderwijs als het kan, enkel volledig digitaal als het niet anders kan.”

Rossie voegt eraan toe zich steeds te baseren op het advies van de overheden: “In Gent kijken we dus ook naar het stadsbestuur en zijn beslissing. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en kunnen snel schakelen indien nodig. Plannen en communicatie rond code oranje liggen ook al klaar – alles is voorbereid. We toetsen telkens ook af met onze partners in de Associatie KU Leuven en met KU Leuven zelf – we nemen geen beslissing zonder overleg.”

KU Leuven liet inmiddels weten ook in code geel te starten.