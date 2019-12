Nu toch water in Scheldearm tegen knijtenplaag Sabine Van Damme

20 december 2019

15u14 0 Gent Na een zoveelste zomer vol knijtenbeten, is er eindelijk goed nieuws voor de omwonenden van de Schelde in Gentbrugge en Melle. Sinds gisteren staat één koker in de stuw van Gentbrugge open. Volgende week volgt nog een tweede, waardoor er water door de dichtgeslibde Scheldearm zal stromen, in de hoop minstens een deel van de eitjes en larven van de knijten weg te spoelen. Het effect ervan zal gemonitord worden.

Er is hoop voor de omwonenden van de Schelde. Eindelijk wordt er actie ondernomen tegen het knijtenprobleem, dat jaar na jaar erger wordt. De miniscule insecten gedijen fantastisch in de modder en het slib van de Schelde-arm langs de Jan Delvinlaan en de Nijverhiedskaai. Elke zomer teisteren de beesten de hele omgeving. Zodra het schemert trekken ze op rooftocht en ze steken alles en iedereen. Hoe klein de beestjes ook zijn, hun beten zijn pijnlijk, laten rode, jeukende bulten na, en heel wat mensen krijgen af te rekenen met ontstoken, etterende wonden na een knijtenbeet.

Schepen Astrid De Bruycker ging met de buurtbewoners praten, bracht het probleem in kaart en verzamelde alle betrokken partijen rond de tafel. De Vlaamse Waterwerg nv – beheerder van de waterloop – gaat nu akkoord om nog voor het einde van het jaar twee kokers in de stuw van Gentbrugge open te zetten. In theorie zou het herstellen van de bovenstroming in de Scheldemeander een oplossing kunnen zijn. Door water door de dichtgeslibde rivierbedding te laten stromen zou minstens een deel van de knijtenpopulatie – of toch hun eitjes en larven – weg moeten spoelen.

Getijden herstellen

Op langere termijn moet het Sigmaproject een oplossing bieden, maar dat project laat op zich wachten. Door de bouw van een sluis in Heusden wil de Vlaamse Waterweg de getijden in de Schelde herstellen. Dan zal er sowieso weer water stromen door geul. Dat is sowieso nodig, omdat door het dichtslibben en de begroeiing van het slib de afvoer van water uit de zijstromen naar de Schelde bemoeilijkt wordt, wat een veiligheidsrisico inhoudt. Met de nieuwe sluis zal dat probleem verholpen worden. Dat daarmee dan ook meteen de knijtenproblematiek wordt aangepakt, is mooi meegenomen. Maar omdat het nog wel even wachten is op die nieuwe sluis, biedt het openstellen van de kokers een oplossing op korte termijn.

“Een eerste koker werd al opengezet op 19 december, een tweede volgt komende week”, zegt Michaël De Beukelaer-Dossche, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg nv. “Voor het einde van het jaar zullen beide kokers openstaan en meer stroming in de Scheldemeander mogelijk maken. Bij elk laagwater zal er water door de kokers stromen, van de binnenstad richting Gentbrugge en Melle. Het debiet in de Scheldemeander is wel erg afhankelijk van de waterstand op de waterlopen in de Gentse binnenstad, die in verbinding staan met de Scheldemeander. Als het water daar laag staat, zal ook het effect in de Scheldemeander niet zo zichtbaar zijn. We hopen op geulvorming in het slib van de meander in de volgende maanden. De effecten van deze nieuwe geul zullen we volgend jaar in detail opvolgen.”

Er is dus hoop voor de omwonenden. Misschien kunnen ze volgende zomer wel op hun terras of in hun tuin zitten bij valavond.