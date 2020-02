Nu toch Italianen op de Korenmarkt, straks 3 trams richting stadion Sabine Van Damme

27 februari 2020

16u59 25 Gent Het wordt nu toch drukker op de Korenmarkt. Van waar ze komen is niet duidelijk, maar plots staat er toch een dikke 100 man op de Korenmarkt. Om 17 uur vertrekt de eerste van drie trams richting stadion.

Om 17 uur, en dan telkens een kwartier later, rijden trams met Roma-supporters richting Ghelamco Arena. 1.300 werden er verwacht, maar het lijkt niet dat die er allemaal door gaan komen. Volgens de supporters die er wel waren, heeft dat veel te maken met het Corona-virus. “De treinen rijden lang niet meer allemaal, en vele mensen durven ook niet meer reizen in Italië”, klinkt het. Ook de politie en de club weten niet hoeveel Italianen er nu echt in Gent zullen opduiken. Ze zijn er wel, die Italianen, maar ze zitten verspreid in het centrum, en door hun regenkledij vallen ze ook minder op. Het ziet er helemaal anders uit als toen met de supporters van Saint-Etienne, die massaal de Korenmarkt en de Vrijdagmarkt inpalmden met hun groen-witte sjaals. Maar toen was het dan ook terrasjesweer. Pas bij de start van de wedstrijd zal blijken hoe vol het bezoekersvak zit.

