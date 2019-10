Nu ook weduwe van Hendrik Keuleer belaagd in het Gewad, slogans zijn nochtans weg Sabine Van Damme

21 oktober 2019

16u52 4 Gent Jarenlang werd Hendrik Keuleer – voormalig uitbater van restaurant Tap en Tepel in ’t Gewad – belaagd door jongeren. Die sloegen zijn ruiten in en sloegen de man ook eens zelf bewusteloos. Half juli overleed Hendrik, maar nu wordt ook zijn weduwe belaagd. “Dit moet echt stoppen”, zucht ze.

Hendrik was een zonderling. Een man met een uitgesproken mening. Zo gruwde hij van dierenleed, dus hing hij de ramen van zijn huis in het Gewad vol met slogans en prenten ter verdediging van de dieren. Hij hekelde de stierengevechten in Spanje, maar evengoed het ritueel slachten van schapen. En dat was niet naar de zin van een groep moslim-jongeren. Die maakten er jarenlang een sport van om de ruiten van Hendrik in te gooien. Toch weigerde de man categoriek de slogans weg te halen. Hij liet zelfs kogelwerend glas en camera’s plaatsen. Het geweld escaleerde, en de tachtiger werd voor zijn deur met een karatetrap knock out geslagen en voor dood op de stoep achtergelaten.

Bellen en bonken

Half juli overleed Hendrik Keuleer. Zijn weduwe haalde de slogans weg, en hing het doodsbericht van haar man in de plaats, samen met enkele brieven die mensen over Hendrik hebben geschreven. “Het is een tijd rustig geweest”, zegt ze. “Maar na het suikerfeest is het herbegonnen. Toen kwamen hier enkele pubers aanbellen, om te zeggen dat ze een lekker schaapje de keel hadden overgesneden en opgegeten. Waarom? Daarna is het gebonk op de ramen herbegonnen, en ze zijn ook bezig met de poort in te trappen. Die is al helemaal geforceerd, ik krijg ze met moeite nog open. Ik heb alles op beeld. Wanneer houdt dit op? Ik ben bang, ik kan nauwelijks nog slapen.”

Ook zaterdag was het opnieuw prijs. Een groepje jongeren sloeg opnieuw op de poort en op één van de al gebarsten ruiten. “Ik heb de politie gebeld, want die gasten waren met 6”, zegt de weduwe. “Maar ik heb echt niet elke keer de moed om de flikken te bellen. Ik wil gewoon dat dit stopt.” Bij de politie klinkt dat ze op 19 oktober inderdaad zijn langsgegaan in het Gewad, maar dat er geen (nieuwe) schade vastgesteld kon worden. “Uiteraard zal er ingegrepen worden als we daar de mogelijkheid toe hebben”, klinkt het kordaat.