Nu ook Symfonieorkest Vlaanderen online aan het musiceren Sabine Van Damme

03 april 2020

16u53 1 Gent De kunstensector ligt plat, maar de Gentse muzikanten en artiesten zitten niet stil. Het platform Kunstenoverleg Gent laat elke dag een andere artiest iets maken over deze periode rond deze vreemde periode. Vandaag doet zelfs het hele Symfonieorkest Vlaanderen mee.



Dat Symfonieorkest huist doorgaans aan de Bijloke, maar nu dus niet. “De muzikanten hadden wel al individuele filmpjes gepost, opgenomen bij hen thuis, maar ik dacht dat het leuk zou zijn om iets samen te doen ook”, zegt Frederik Sioen, voorzitter van het Kunstenoverleg Gent. “Dat hebben ze ook gedaan, en het is geweldig.”

Het filmpje dat te zien is op de Facebookpagina van het Kunstenoverleg is inderdaad de moeite. Het is een patchwork van een fragment uit een symfonie. Alle muzikanten apart, en zelfs chef-dirigent Kristiina Poska, spelen apart en toch samen. “Alleen de pauken werden vervangen door digitale samples”, klinkt het bij de opname. En ook: “Soeppotten werden niet mishandeld tijdens de opname.”

“Het is 5 voor 12 voor de volledige kunstensector”, zeg Sioen. “Daarom posten we elke dag om 5 voor 12 iets leuks op de Facebookpagina. Elke dag mag een andere speler daar curator van zijn. Dat gaat van het Huis van Alijn tot Die Verdammte Spielerei en Wim Claeys. Allemaal maken ze speciaal iets rond deze corona-periode.”

Een pagina om in de gaten te houden dus, die Facebookpagina.