Nu ook mondmaskers van Armada Ganda Sabine Van Damme

04 augustus 2020

10u29 0 Gent Nu de mondmaskerplicht steeds meer wordt uitgebreid, moeten mensen zorgen dat ze een voorraad in huis hebben. En dus springt nu ook het Buffalo-supporterscollectief Armada Ganda mee op de kar.

Armada Ganda verkoopt nu ook mondmaskers, met elastiekjes, en met de afbeelding van een indiaan. Of mondmaskers nu wel of niet nodig en nuttig zijn in het bestrijden van de pandemie, daar zijn wetenschappers het precies nog niet helemaal over eens. In elk geval beschermen de maskers wel tegen coronaboetes. De Armada Ganda-exemplaren kan je binnenkort bestellen op www.armadaganda.be, of kopen in café Boer Janssens in Gentbrugge, de Picasso in Lochristi, café Ambiance in Gentbrugge en ’t Frietnestje in Melle. Een masker kost 7,50 euro, voor 5 betaal je 35 euro. Bovendien steun je er Armada Ganda mee, zodat zij weer voor sfeeracties kunnen zorgen als we ooit terug voetbal mogen kijken in de Ghelamco Arena.