Nu ook fiets van Sioen gepikt Sabine Van Damme

07 juni 2019

23u08 6 Gent Nadat vorige week al de Nadat vorige week al de auto van Iljo Keisse op zijn oprit werd gepikt, is nu ook die andere bekende Gentenaar, Frederik Sioen, gestolen. Voertuigen stelen van bekende Gentenaars blijkt een hype te zijn.

“PISSED!!! Mijn allermooiste Ridley is gepikt!!! DAMN!!! Wie hem online of offline tegenkomt, graag een seintje!!! TRIEST!!! #ridleyhelium.” Dat zette zanger Frederik Sioen op zijn Facebookpagina. Sioen is een fervent fietser, en is nu dus een geliefd rijwiel kwijt. De fiets stond nochtans netjes binnen geparkeerd, maar verdween na een inbraak. Het bericht van Sioen doet vlotjes de ronde op Facebook. Mocht iemand de fiets opmerken, de artiest hoort het graag.