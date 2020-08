Nu ook elektrische Swapfietsen in Gent Sabine Van Damme

07 augustus 2020

12u44 6 Gent Swapfiets, de fiets met de opvallende blauwe voorband, introduceert nu ook in Gent de elektrische fiets. In Brussel en Antwerpen waren die er al, Gent krijgt meteen het nieuwste model, de Power 7 e-Bike. Die haalt tot 25 kilometer per uur en heeft een actieradius van 145 kilometer.

Swapfiets is populair, ook in Gent. Voor een vast bedrag per maand wordt ‘een altijd werkende fiets’ gegarandeerd. De e-bike die nu wordt geïntroduceerd is perfect voor langere afstanden, en heeft een uitneembare batterij die ook thuis kan worden opgeladen. Voor zo’n e-bike met blauw voorwiel betaal je 75 euro per maand, onderhoud en reparaties inbegrepen. Daarmee wil Swapfiets een aantrekkelijk alternatief voor het openbaar vervoer lanceren. “De mobiliteit in onze steden verandert ontzettend snel, mede door de coronacrisis. Met deze verbeterde Power 7 en het bijbehorende abonnement, beantwoorden we aan de nieuwe mobliteitsbehoefte van de inwoners van Brussel, Antwerpen en Gent”, zegt Thomas Schiltz, district manager Belgium van Swapfiets.

Alle info over de elctrische Swapfiets vind je op hier.