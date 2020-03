Nu ook corona in Gent: koppel test positief in het UZ Gent Sabine Van Damme

06 maart 2020

09u55 128 Gent Voor het eerst zijn ook in Gent effectief twee coronabesmettingen vastgesteld. Een koppel uit de Gentse regio dat recent in Noord-Italië was vertoont milde klachten, en liet zich testen. “Ze zijn thuis in quarantaine geplaatst, en worden opgevolgd door Zorg & Gezondheid”, klinkt het.

Al sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land voert het UZ dagelijks coronatests uit bij mensen die mogelijk besmet zijn. De eerste tests werden naar Leuven gestuurd voor analyse, ondertussen doet het eigen labo ook tests. “Gisterenavond, 5 maart, heeft ons labo voor het eerst positieve resultaten bevestigd van de afgenomen testen op coronavirus”, meldt woordvoerder Karlien Wouters. “Twee mensen bleken besmet te zijn. Het gaat om een koppel dat recent in Noord-Italië was. Het koppel vertoont milde klachten en blijft dus thuis in quarantaine. Zorg & Gezondheid volgt hen verder op. Meer info delen we niet, omwille van de privacy.”

Dat er slechts twee mensen positief hebben getest, en dat het om een koppel gaat, betekent dat de jongen die gisteren van de Edugo-school in Oostakker naar het UZ werd gestuurd, niet besmet is. Hij voelde zich onwel tijdens een bedrijfsbezoek bij ArcelorMittal, en werd op aanraden van de bedrijfsarts getest op corona. De jongen was immers vorige week in Noord-Italië. De school verwittigde de andere ouders via SmartSchool, maar nu blijkt het dus om vals alarm te gaan.

Het UZ Gent heeft nog steeds geen enkele besmette patiënt opgenomen in het ziekenhuis. “We namen gisteren wel 27 tests af, en zitten ondertussen aan ongeveer 150 staalafnames op onze aparte spoedgevallendienst. Verder zijn we perfect voorbereid om de infectie te herkennen, patiënten in isolatie te behandelen en andere patiënten, bezoekers en zorgverleners te beschermen.”