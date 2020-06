Nu ook bevers gespot in Gentbrugge Erik De Troyer

03 juni 2020

10u00 0 Gent De bever doet het goed in onze regio. Eerder doken er op in de Damvallei in Destelbergen, in de Leievallei rond Drongen en rond Sint-Martens-Latem en nu heeft Natuurpunt er ook gespot aan de Scheldesluis in Gentbrugge.

“Het gaat om een koppeltje dat zich er gevestigd heeft en er vermoedelijk dus ook wel een tijdje zal blijven. Een paar jaar geleden visten we al een bever uit de poel andere kant van de sluis. Ze zitten er al twee weken en we vermoeden dat ze er een gezinnetje willen stichten”, zegt Marnix Aerssens van Natuurpunt.

De dieren, die tot enkele jaren geleden nog zo goed als uitgeroeid waren in Vlaanderen, doen het overal goed. Natuurpunt roept wel op om niet massaal naar Gentbrugge te komen om de dieren te spotten. “Is het er te druk, keer dan terug op een rustiger moment. Er is nog voldoende kans om ze te zien. Veiligheid eerst”, klinkt het. Vooral bij valavond zijn de bevers actief. Overdag is de kans om ze te spotten kleiner.