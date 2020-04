Nu ook actie van Ivago op Sint-Pietersplein: “Groot applaus voor iedereen die blijft werken” Sabine Van Damme

28 april 2020

14u31 9 Gent Het Gentse Sint-Pietersplein lijkt de plaats te worden om dankbaarheid te tonen. Nadat eerder Het Gentse Sint-Pietersplein lijkt de plaats te worden om dankbaarheid te tonen. Nadat eerder De Lijn, de politie, de brandweer en de stad er al een actie voerden om de zorgsector een hart onder de riem te steken, was het dinsdag de beurt aan Ivago.



Een indrukwekkend aantal vuilniswagens werd op het plein geparkeerd, waarna alle medewerkers, in het geel, met mondmasker en handschoenen, voor de vrachtwagens gingen staan. “Wij staan hier voor alle mensen die in deze omstandigheden blijven werken”, riep Dirk Van Belle de menigte toe. “De zorgverleners, de hulpdiensten, heel veel anderen, en ook wij zelf uiteraard. Maar we willen ook de slachtoffers van corona een hart onder de riem steken.” Waarna een groot applaus losbarstte. De mensen van het zwaar getroffen woonzorgcentrum Ter Rive op het Sint-Pietersplein zwaaiden enthousiast door de ramen. Waarna de Ivago-mannen nog een (poging tot) hakka opvoerden. Plezier en humor zit er altijd wel in bij de Ivago-ploeg.

Ook voorzitter Bram Van Braeckevelt kwam een kijkje nemen, en bedankte de medewerkers voor het mooie gebaar. “Zo’n schouderklopje doet iedereen deugd.” Waarna de hele bende gedisciplineerd terug in de vrachtwagens stapte, in een lange rij wegreed, en aan de slag ging.