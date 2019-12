Nu nog mooier: het Oostakkers Kerstsfeerhuisje Sabine Van Damme

09 december 2019

19u38 16 Gent Ze zijn er weer, de meer dan 85.000 lichtjes in de tuin van Peter en Mira Meirsschaut in de Groenstraat in Oostakker. En binnen hebben ze er nog eens 35.000. Want ze houden wel van kerst, en van versiering. Vanaf volgend jaar hebben ze daar trouwens nog meer tijd voor, want Halloween geven ze op.

De dochters Laure en Elise zijn intussen al even gepassioneerd door lichtjes als hun ouders. Het begon ooit met een paar verlichte rendieren in de tuin, en liep daarna compleet uit de hand. Zéker toen ze behalve kerst ook nog eens Halloween organiseerden in hun voortuin. “Halloween slaan we voortaan over”, zegt Peter. “Het is eigenlijk niet te combineren, er is te weinig tijd tussen Halloween en kerst om alles af te breken en weer op te zetten. Ook nu zijn we eigenlijk nog niet helemaal klaar, we willen nog een paar dingen extra opzetten. We kiezen dan ook elk jaar voor een nieuwe opstelling in de tuin. Bovendien hadden we met de halloweenfiguren enkele keren miserie door de wind. Bij kerst zijn het toch vooral lichtjes, het weer heeft daar minder vat op.”

Alle Halloweenspullen zijn verkocht, aan een achttal mensen. “Alles was heel snel weg”, zegt Peter. “En ja, natuurlijk gaan we dat missen. Het kan bijna niet dat we volgend jaar niks gaan doen. Maar het zal zeker niet de proporties aannemen die het had.” Omdat er zoveel volk komt kijken naar het Oostakkers Kerstsfeerhuisje, stellen Peter en Mira op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond hun garage open, voor gezellige hapjes en drankjes. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel, meer bepaald naar Hachiko, dat blindegeleidehonden opleidt. Naar de elektriciteitsrekening hoeft het niet te gaan, alle verlichting is LED, en verbruikt dus weinig of niks.

Het Oostakkers Kerstsfeerhuisje blijft open tot 5 januari.