Nu nog met steward, straks helemaal alleen: zelfrijdend busje Olli voert patiënten over parking AZ Maria Middelares



Sabine Van Damme

02 september 2020

13u40 0 Gent In het ziekenhuis AZ Maria Middelares is vandaag Olli voorgesteld, een zelfrijdend busje dat patiënten van de tramhalte aan de Kortrijksesteenweg naar de hoofdingang van het ziekenhuis brengt. Olli 2.0 is wereldwijd de eerste in zijn soort, werkt met camera’s en sensoren, en rijdt gemiddeld 16 kilometer per uur. Voorlopig is er – voor de veiligheid en om mensen gerust te stellen – altijd een steward in het busje aanwezig.



De tram waarop AZ Maria Middelares hoopte bij de verhuis naar de nieuwbouw in 2015, zal nooit op de campus zelf rijden. Dus heeft het ziekenhuis nu zelf een shuttlebusje. Maar dat rijdt enkel op weekdagen, en van 7.30 tot 17.30. Te weinig, zo blijkt uit een enquête bij een duizendtal ziekenhuisbezoekers. Want sommige onderzoeken starten al om 7 uur ’s ochtends, en het bezoekuur loopt tot 21 uur. En de afstand van de hoofdingang tot aan de tramhalte, een goede 600 meter, is voor vele mensen te groot om te overbruggen.

“Dus komt het overgrote deel van onze patiënten en bezoekers, bijna 90%, nu met de auto”, klinkt het bij het ziekenhuis. “Om de overschakeling naar het gebruik van het openbaar vervoer te faciliteren, hebben we dus onze shuttle. Met Olli, die in de toekomst volledig zelfstandig zal rijden, kunnen we de dienstverlening van dat busje gevoelig uitbreiden.” 360.000 euro heeft Olli gekost, maar het ziekenhuis berekende dat dat 1 euro investering per passagier is, op basis van het aantal gebruikers van de shuttle vandaag en met een afschrijving op 4 jaar. (Lees verder onder de foto)

Olli rijdt volledig elektrisch. 80% van de onderdelen van Olli zijn 3D-geprint. Het materiaal is composiet versterkte polymeer, en dus 100% recycleerbaar. Als het bestuurd wordt, haalt het busje tot 40 kilometer per uur, als het autonoom rijdt is dat maximum 25 per uur. Aan een gemiddelde snelheid van 16 per uur kan het 4 uur rijden, waarna het 2 uur moet opladen. Het busje rijdt een vastgelegd traject van de tramhalte naar de ingang, over de parking, tussen traag rijdende en geparkeerde wagens, en tussen heel wat voetgangers. Olli 2.0 ‘ziet’ obstakels met 7 lidars, 4 radars en 8 camera’s. In het busje is plaats voor 8 passagiers én een steward, en ook rolstoelgebruikers kunnen mee.

“Voorlopig zal er altijd een steward op het busje aanwezig zijn”, klinkt het. “Die kan manueel ingrijpen als er iets mis dreigt te lopen, maar die moet de mensen ook vertrouwd maken met de technologie. De bedoeling is wel de aanwezigheid van de steward af te bouwen in de toekomst, en de dienstverlening van het busje uit te breiden. “Nu zal het 4 uur rijden, en terwijl het over de middag 2 uur oplaadt, zal de gewone shuttlebus rijden.” Minister van mobiliteit Lydia Peeters kwam vandaag kijken naar de lancering van het busje. Elektrische zelfstandig rijdende voertuigen zouden immers de toekomst van transport kunnen zijn.