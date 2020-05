Nu de winkels weer open zijn, komen ook de koopzondagen terug Sabine Van Damme

22 mei 2020

19u35 0 Gent Wekenlang waren zo goed als alle winkels dicht, en dus hebben die wel wat in te halen. Gelukkig mogen ook meteen de koopzondagen weer starten, meldt Veli Yüksel. 7 juni is de eerste al.

“De handelaars hebben een zware periode achter de rug en verdienen alle steun van de Stad”, zegt Yüksel. “De koopzondagen zullen zorgen voor extra omzet, maar ook voor een spreiding van shoppers over een weekend, en ook dat is een goede zaak. De klanten spreiden over zaterdag én zondag maakt het makkelijker om de afstandsregels te respecteren.”

Elke eerste zondag van de maand is een koopzondag, dat is nu al enkele jaren een traditie. Het openbaar vervoer rijdt op die koopzondagen ook gratis. “Dat zal ook nu zo zijn”, weet Yüksel. “Dat gratis openbaar vervoer op een koopzondag kost de Stad 30.000 euro.”