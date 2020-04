Nu andere sporten ook mogen wordt centrum Gent een badmintonterrein Sabine Van Damme

07 april 2020

19u15 0 Gent Bewegen hoeft niet meer perse wandelen, joggen of fietsen te zijn, zo zeggen de nieuwe regels, en dat hebben ze in Gent goed begrepen. En waar kan je beter badmintonnen dan op een parkeerplaats zonder auto’s?

In het normale leven staat het Beverhoutpleintje vlakbij Sint-Jacobs ofwel vol geparkeerde auto’s, ofwel vol marktkramers van de prondelmarkt. In elk geval, leeg is het er nooit. Behalve nu dan, in de corona-lockdown. Het was de bedoeling van het 3 jaar oude circulatieplan dat er rustplekken in de stad zouden ontstaan, die een andere invulling zouden krijgen dan voorheen. Het is echter corona dat ervoor zorgt dat dat ook echt gebeurt. Of zag u al eerder mensen badmintonnen in het centrum van de stad?