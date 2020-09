Nu al razend druk in Gentse Overpoortstraat, wat geeft dat vanavond? Sabine Van Damme

21 september 2020

19u23 110 Gent In en rond de Overpoortstraat, dé feeststraat voor de Gentse studenten, hebben vandaag 15 cafés de deuren geopend. Allemaal hebben ze een terras buiten gezet, maar alle zitjes waren in de namiddag al ingenomen. Uitgelaten jongeren troepten samen rond de terrassen. Nu droegen ze nog mondmaskers en was het relatief rustig, maar wat geeft dat vanavond?



De Overpoortstraat was al dicht sinds de lockdown. Niet open doen was met meer dan 70.000 studenten in de stad geen optie. Maar wél open doen is sowieso ook een risico. Want welke studenten gaan zich houden aan de richtlijnen van mondmaskers, afstand en neerzitten op café als ze een paar pinten op hebben? En hoe kunnen cafébazen dat in de hand houden? Een hoop zaken kiest eieren voor zijn geld en blijft dicht. 15 anderen, plus een aantal pitazaken, zijn wél open, en hadden meteen een massa volk. In cafés zoals de Vagant is geïnvesteerd in tafels en zitmeubilair voor binnen. Want normaal gezien heeft geen enkel Overpoortcafé tafels en stoelen, of toch niet veel. De studenten staan er op elkaar gepakt te dansen en te feesten, in normale tijden. Alleen mag dat nu niet.

De terrassen op straat en op het Kramersplein zaten in de namiddag al propvol. Het jonge volk is duidelijk blij eindelijk weer buiten te zijn, en eindelijk weer aan het studentenleven te kunnen beginnen. Maar dat van die afstand, dat zijn ze duidelijk nu al vergeten. Consumeren mag enkel als je neerzit op een terras, maar wie geen plek vindt, staat daar gewoon naast en haalt blikjes bier in een of andere winkel. De mondmaskers bleven voorlopig nog netjes aan. Maar wat geeft dat straks, als de nacht valt?

2.000 zitplaatsen

De politie zal een stevig oog in het zeil houden, daar in de Overpoort. Maar op een doorsneedag in het begin van het academiejaar passeren in die straat 10.000 feestvierders. Nu zijn er hooguit 2.000 zitplaatsen. Wat al die andere studenten dan gaan doen, valt af te wachten. Kotfeesten zijn immers ook verboden.