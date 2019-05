Nu al 32 legionella-besmettingen Sabine Van Damme

25 mei 2019

16u41 12 Gent In de loop van zaterdag is bij nog eens 2 mensen legionella vastgesteld. Het gaat om de 31ste en 32ste patiënt sinds de uitbraak. Beiden hebben een duidelijke link met de Gentse kanaalzone. “Deze gegevens wijzen er dus opnieuw op dat Zorg en Gezondheid op het juiste spoor zit om de bron van de besmettingen in de zuidelijke Gentse kanaalzone te zoeken”, zegt Joris Moonens.

Beide patiënten kregen hun eerste ziekteklachten op 21 mei, en 4 dagen later werd officieel legionella vastgesteld. Beiden waren er op tijd bij, één ervan verblijft zelfs gewoon thuis. De andere is opgenomen in het ziekenhuis, maar niet op intensieve zorgen. Dat is ook het geval met de 30ste patiënt, die zich vrijdagavond meldde. Momenteel zijn tien patiënten thuis en twintig in het ziekenhuis. Vier daarvan liggen op intensieve zorg, maar geen van hen verkeert in levensgevaar. Twee mensen overleden in het ziekenhuis aan de legionellabesmetting.

Toch hoeven de nieuwe patiënten geen teken te zijn dat de bron van besmetting nog niet is gestopt. Wel is intussen duidelijke dat die besmetting meerdere dagen heeft geduurd. De eerste vaststellingen werden gedaan in de periode van 29 april tot 6 mei. De periode tussen blootstelling aan legionella en effectief ziek worden, bedraagt maximaal negentien dagen, maar meestal tussen twee en tien dagen.

Intussen werden koelinstallaties in 17 havenbedrijven onderzocht en ontsmet. Bij vijf ervan werd ‘legionella pneumophila’ gewonden, het type dat de mensen heeft ziek gemaakt. Twee bedrijven hadden er zelfs hoge concentraties van. Genetisch onderzoek bij de stalen van de vijf bedrijven moeten nu aantonen welke bacterie exact overeenkomt met het type van de patiënten, en dan is de bron van besmetting zeker gevonden. De resultaten daarvan worden in de week van 3 juni verwacht.