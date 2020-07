NTGent zet dronecamera in voor opnames film ‘Familie’ Wietske Vos

02 juli 2020

10u26 0 Gent Bij de opnames van de filmversie van het theaterstuk ‘Familie’, die vandaag van start gingen, zet NTGent een dronecamera in. De voorstellingenreeks van ‘Familie’, over een voltallig gezin dat zelfmoord pleegt, moest door corona onderbroken worden, maar wordt in het najaar hernomen. De filmversie gaat op 20 augustus in première.

Van buitenaf lijkt het NTGent aan het Sint-Baafsplein er doods bij te liggen. Binnen heerst echter een grote bedrijvigheid. Op het podium staat het decor van ‘Familie’ opgesteld. Een drone met een camera stijgt als een grote, zoemende mug op vanop het podium en vliegt de zaal in, over de lege stoelen, om vooral de cruciale zelfmoordscène vanuit de best mogelijke hoek te filmen. (Lees verder na de video)



De filmcrew draagt consequent een mondmasker, acteurs Filip Peeters en An Miller niet. Zij en hun tienerdochters Leonce en Louisa, die de dochters spelen, vormen ook in het echt een gezin en dus een bubbel. Dit maakt het mogelijk om deze film op te nemen zonder dat de acteurs onderling de social distancing in acht moeten nemen.

In de kostuums voor de slotscène, ontworpen door een van de dochters, zijn speciale haken verwerkt die verbonden zijn met onzichtbare kabels, om de veiligheid van de acteurs te garanderen.

Tijdens de coronaperiode zette NTGent een aantal online initiatieven op, waar artistiek leider Milo Rau lessen uit trok: “De digitale versies van onze stukken hebben zoveel meer bereik gehad dan de live versies. We moeten verder in die richting”, zei hij eerder in deze krant. Voor ‘Familie’ kiest Rau dan ook voor een combinatie van live theater en digitale versies. Eerst krijgen de mensen die gereserveerd hadden voor de geannuleerde shows, de kans om het stuk live te zien. Vervolgens gaat de voorstelling nog op tournee in binnen- en buitenland. De filmversie gaat op 20 augustus in première, maar zal pas in het najaar, na de tournee, in de filmzalen te zien zijn.

www.ntgent.be