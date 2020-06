NTGent stelt nieuw seizoen voor: “Teruggaan naar zoals het was, zou misdaad zijn” Wietske Vos

02 juni 2020

13u39 1 Gent Het Gentse stadstheater NTGent stelde maandag tijdens een livestream op Facebook zijn nieuwe programma voor. Een seizoen dat niet wordt zoals alle andere, integendeel: “Na alles wat er gebeurd is met corona, zou het immoreel zijn om gewoon de draad weer op te pakken. We herdenken theater op alle niveaus”, zegt Milo Rau, directeur van NTGent.

NTGent presenteert zijn nieuwe seizoensprogramma niet met een gedrukte brochure, maar door de omstandigheden met een digitale ‘longread’ met visuele effecten en video. Die geeft weer dat het stadstheater op een nieuw elan zit.

“Het wordt een bijzonder vol seizoen, met een openingsweekend van 1 tot 4 oktober”, zegt Rau. “Om te beginnen zijn we solidair met de getroffen artiesten en hebben we zo goed als alle producties die we moesten schrappen omwille van corona, opnieuw geprogrammeerd. Daarnaast hebben we de situatie aangegrepen om theater in het algemeen te herdenken. Vóór de lockdown waren we al aan de slag met een thema dat een en ander in vraag stelde. Alle gebeurtenissen hebben dit alleen maar versterkt.”

Waarom theater?

Onder het motto ‘Why theatre?’ vroeg NTGent aan 100 artiesten over de hele wereld, jong en oud, om in woord en beeld het idee van theater te herformuleren. Rau: “Het resultaat daarvan vormt de opening van het festival begin oktober, samen met de première van de productie ‘Just Asking’. Deze titel is echt symbolisch: met dit stuk willen we de rol van stadstheater in vraag stellen, hier in Gent maar ook elders in de wereld”.

NTGent ziet de gevolgen van de lockdown als een kans. “Teruggaan naar het normale zou een misdaad zijn als het ware, immoreel. De digitale versies van onze initiatieven hebben zoveel meer bereik gehad dan ze anders zouden hebben gehad. We moeten verder in die richting”, besluit Rau.

www.ntgent.be

De longread van NTGent seizoen 2020-2021 vind je hier.