NTGent opent nieuw seizoen met standbeeld dat verkrachting voorstelt: “Dit zal debat uitlokken, maar dat is de bedoeling” Jill Dhondt

01 oktober 2020

De Gentse stadsschouwburg opent vanavond na zes maanden eindelijk weer de deuren. Normaal is er plaats voor een kleine zeshonderd personen, maar voorlopig kunnen niet meer dan tweehonderd bezoekers tegelijk een voorstelling volgen. Toch zijn de theatermakers enthousiast: voor hun openingsavond voorzagen ze twee nieuwe stukken en de onthulling van een opvallende sculptuur.

Het beeldhouwwerk kreeg de naam ‘Forced Love’, en is gemaakt uit klei en chocolade door de Congolese kunstenares Irene Kanga. Op het eerste zicht lijkt het alsof de twee gebeeldhouwde personen enkel seks hebben, maar wie beter kijkt, ziet dat het om een verkrachting gaat. Kanga baseerde haar werk namelijk op een waargebeurd feit waarin koloniale agenten Kafutchi verkrachten in Lusanga in 1931. Kafutchi was één van de vrouwen van de Congolese Pende-chef Matema Kelenge.

“Het werk toont inderdaad een trieste historische gebeurtenis, maar ook een metafoor”, geeft artistiek directeur Milo Rau aan. “Enerzijds is het een metafoor voor de verkrachting van Congo door België, en anderzijds voor het wijdverspreide geweld tegen vrouwen.”

Rau werkt al twee jaar samen met het collectief waar Kanga deel van uitmaakt: Cercle d’art des travailleurs de plantation congolaise. Het geld dat de Gentse stadsschouwburg investeerde in het beeldhouwwerk, gaat rechtstreeks naar dat collectief dat Congolese landbouwgrond opkoopt van grote bedrijven. “Op die manier claimen ze het land terug dat van hen werd afgenomen”, zegt Rau.

Aanstootgevend of hoopgevend

Het standbeeld wordt vanavond onthuld op het podium en krijgt erna een plaats in de inkomhal, samen met een verklarende video. “Context is heel belangrijk hier. Bij de inhuldiging gaf Bambi Ceuppens van het Afrikamuseum toelichting bij de historische gebeurtenissen achter het beeld, en Irene doet hetzelfde in de video dat naast het beeldhouwwerk afspeelt. Het zal ongetwijfeld debat uitlokken, maar dat is ook de bedoeling, dat is ook wat we met onze theaterstukken willen bereiken. We kregen vandaag een bericht van een vrouw die zelf seksueel geweld heeft meegemaakt. Zij vond het heel goed dat we dit standbeeld hier plaatsen, omdat er volgens haar niet genoeg over gepraat wordt.”