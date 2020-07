Nostalgie. Zo had het vandaag moeten zijn: weer of geen weer, wij feesten! Sabine Van Damme

15u04 0 Gent Ons bioritme staat op ‘Gentse Feesten’, maar de realiteit volgt ons niet. Als we dit jaar geen nieuwe herinneringen mogen maken, dan wentelen we ons tien dagen lang in herinneringen van de voorbije vijf jaar.

Er bestaat zoiets als ‘het ideale Gentse Feestenweer’: niet te warm en niet te koud, niet te zonnig maar zeker ook geen regen, en als het even kan liefst ook niet helemaal bewolkt. Maar dat ideale weerbeeld zien we zelden. Veel meer zien we de uitersten. Een hittegolf zoals die van vorig jaar is legendarisch, maar er zijn ook al edities geweest met 10 dagen regen. En toch blijven we feesten. Altijd, behalve dus in coronatijd. Een stevige plensbui na een hete dag? Geen enkel probleem voor de feesters. Een rubberboot of een houten tafel, een zonnescherm of gewoon niks. Niemand houdt de ‘die hard Gentse Feestenmens’ tegen. Geniet mee van de beelden van onze fotograaf Wannes Nimmegeers, en hoop mee dat het volgend jaar wel weer allemaal kan. Leve de nostalgie!