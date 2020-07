Nostalgie. Zo had het vandaag moeten zijn: vrolijke kindergezichtjes op de Feesten Sabine Van Damme

23 juli 2020

15u30 0 Gent Ons bioritme staat op ‘Gentse Feesten’, maar de realiteit volgt ons niet. Als we dit jaar geen nieuwe herinneringen mogen maken, dan wentelen we ons tien dagen lang in herinneringen van de voorbije vijf jaar.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gegaan naar kinderen op de Gentse Feesten. Het is al lang niet meer dat festival met enkel bier en optredens dat eigenlijk pas begint als het al lang donker is. De Feesten overdag hebben intussen hun plaats opgeëist. Dus komen steeds meer gezinnen met kinderen naar het centrum, en is er ook steeds meer te doen voor die generatie van de toekomst. Geniet mee van de beelden van onze fotograaf Wannes Nimmegeers, en hoop mee dat het volgend jaar wel weer allemaal kan. Leve de nostalgie!