Nostalgie. Zo had het vandaag moeten zijn: stunts en doldwaze fratsen Sabine Van Damme

21 juli 2020

16u54 0 Gent Ons bioritme staat op ‘Gentse Feesten’, maar de realiteit volgt ons niet. Als we dit jaar geen nieuwe herinneringen mogen maken, dan wentelen we ons tien dagen lang in herinneringen van de voorbije vijf jaar.

Op ons tiendaags festival moet echt alles kunnen, de grootste dommigheden eerst. Elke Gentse Feesten loopt er wel iets compleet van de pot gerukt rond. Vooral de mannen van Circq zijn daar goed in. Wie herinnert zich nog het jaar dat ze elke avond een kuikentje in een mixer smeten? Nep uiteraard, maar het leek zo echt dat zelfs de politie kwam kijken wat er gebeurde. Of Edmond Cocquyt, die het buskot van Sint-Jacobs omtoverde tot een nachtwinkel met goedkoop bier, en tegen de ochtend tot een farmacie met dafalgan. Geniet mee van de beelden van onze fotograaf Wannes Nimmegeers, en hoop mee dat het volgend jaar wel weer allemaal kan. Leve de nostalgie!