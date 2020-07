Nostalgie. Zo had het vandaag moeten zijn: Stroppenommegang en andere parades Sabine Van Damme

24 juli 2020

14u26 2 Gent Ons bioritme staat op ‘Gentse Feesten’, maar de realiteit volgt ons niet. Als we dit jaar geen nieuwe herinneringen mogen maken, dan wentelen we ons tien dagen lang in herinneringen van de voorbije vijf jaar.

Normaal gezien zou vandaag de traditionele Stroppenommegang plaatsvinden. Maar omwille van dat vervloekte virus kan ook dat niet. Het is nochtans een prachtig schouwspel, met heel wat geschiedkundige info, allemaal netjes verpakt in een stoet waarin zelfs Keizer Karel meegaat. Het publiek jouwt hem elk jaar opnieuw uit. Eén keer was er zelfs een vrouwelijke Stroppenommegang.

Maar er zijn ook heel wat andere parades die de Feesten elk jaar kleuren. Denk aan het prachtige Bal 1900 op de Kouter, met traditionele kledij en grote hoeden, of de afsluitende Kaarskensstoet. Ook Mardi Gras heeft een traditie van een kleurrijke stoet met pluimen, die dagelijks door de stad trekt. En als Die Verdammte Spielerei optreedt, gebeurt dat ook altijd in stoet. Geniet mee van de beelden van onze fotograaf Wannes Nimmegeers, en hoop mee dat het volgend jaar wel weer allemaal kan. Leve de nostalgie!