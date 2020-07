Nostalgie. Zo had het vandaag moeten zijn: optredens op de Gentse Feesten in betere tijden Sabine Van Damme

18 juli 2020

18u29 0 Gent Ons bioritme staat op ‘Gentse Feesten’, maar de realiteit volgt ons niet. Als we dit jaar geen nieuwe herinneringen mogen maken, dan wentelen we ons 10 dagen lang in herinneringen van de voorbije 5 jaar.

Normaal gezien moest vanavond opnieuw de hele stad bruisen, moesten er optredens zijn van bij Sint-Jacobs tot op de Kouter, van aan het Laurentplein tot op de Gras- en Korenlei. Normaal gezien vond je nu op elke hoek van elke straat wel ergens een leuke verrassingsact. Niks van dat alles dit jaar. De podia zijn er niet, straatanimatie mag niet. De terrassen zitten vol maar we misssen de sfeer. Daarom kijken we even terug naar leuke optredens van de voorbije vijf jaar. Leve de nostalgie!

