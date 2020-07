Nostalgie. Zo had het vandaag moeten zijn: feesten tot aan het gaatje op de Vlasmarkt Sabine Van Damme

27 juli 2020

09u09 6 Gent Ons bioritme staat op ‘Gentse Feesten’, maar de realiteit volgt ons niet. Als we dit jaar geen nieuwe herinneringen mogen maken, dan wentelen we ons tien dagen lang in herinneringen van de voorbije vijf jaar.

Er zijn er die het één keer doen, er zijn er die het quasi elke dag doen, maar er zijn er vooral veel die het de allerlaatste dag doen: op de Vlasmarkt blijven staan tot het ochtendgloren. Het licht zien worden op de Vlasmarkt, dat moet elke zichzelf respecterende Gentse Feestenfan minstens één keer hebben meegemaakt. Met een Irish coffee om 7 uur en een ‘botram mee uuflakke’, met een zatte Hollander tegen je ene oor en een vage bekende tegen het andere. Met twee pinten in de hand en de inhoud van drie andere pinten in je schoenen. Je ziet er de gekste taferelen. Die laatste maandagochtend — of vroeger zelfs dinsdagochtend — mag er gefeest worden tot 10 uur. Dan gaat de muziek onherroepelijk uit, en gaan de tapkranen dicht. Dan komen de mannen van Ivago het plein opgedraaid om de boel op te kuisen, en dat is nog een klein feestje op zich. Daarna is het drie dagen bekomen... en dan aftellen naar de volgende Gentse Feesten. Geniet mee van de beelden van onze fotograaf Wannes Nimmegeers, en hoop mee dat het volgend jaar wel weer allemaal kan. Leve de nostalgie!