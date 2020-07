Nostalgie. Zo had het vandaag moeten zijn: de meest onnozele recordpogingen eerst Sabine Van Damme

19 juli 2020

16u09 0 Gent Ons bioritme staat op ‘Gentse Feesten’, maar de realiteit volgt ons niet. Als we dit jaar geen nieuwe herinneringen mogen maken, dan wentelen we ons tien dagen lang in herinneringen van de voorbije vijf jaar.

Normaal gezien was ondertussen iedereen vandaag al helemaal in Gentse Feesten-modus. En Gentse Feesten, daar hoort zoveel mogelijk georganiseerde onzin bij. De voorbije jaren werden bijvoorbeeld een aantal absurde wereldrecordpogingen gelanceerd, én gehaald. Wie herinnert zich het wereldrecord Marie-Louise nog, vorig jaar met Bart Kaël op de Korenmarkt? Of de wereldrecordpoging luchtgitaar op het Sint-Baafsplein? De wereldrecordpoging stoelendans bij Sint-Jacobs, of - in de categorie compleet van de pot gerukt - de wereldrecordpoging de grootste croque monsieur bij Cirq? Geniet mee van de beelden van onze fotograaf Wannes Nimmegeers, en hoop mee dat het volgend jaar wel weer allemaal kan. Leve de nostalgie!