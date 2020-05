North Sea Port houdt stand tijdens coronacrisis: terugval is kleiner dan verwacht Erik De Troyer

06 mei 2020

15u43 0 Gent North Sea Port zag in april de goederoverslag en het aantal schepen dalen. Maar toch is de fusiehaven tevreden over de cijfers. “We hadden een sterkere terugval verwacht”, zegt CEO Daan Schalck.

In North Sea Port kwamen er in april 729 zeeschepen binnen, dat zijn 51 schepen of 7% minder vergeleken met april 2019. Deze schepen vervoerden samen 5,4 miljoen ton goederen wat ‘slechts’ een verlies van 2,3% (120.000 ton) is tegenover april 2019.

“We hadden voor maart meteen een sterke coronadip verwacht die dan zou doorzetten in april. Maar de effecten zijn afgevlakt. We kunnen dus zeggen dat de gevolgen van de coronacrisis voor onze haven voorlopig meevallen. Op het einde van de rit denken we de schade qua goederenoverslag te beperken tot zo’n 10%. Uiteraard is dat ernstig, maar het valt ook te behappen”, aldus Schalck.

“Beter dan verwacht”

Opmerkelijk: landbouwproducten en de voedingsproducten kennen een groei van 50%. De afvoerbeperking voor voertuigen richting Groot-Brittannië, het tijdelijk sluiten van een aantal bedrijven in de automobielsector en het stilleggen van bouwwerkzaamheden en cementcentrales - als rechtstreekse gevolgen van de coronacrisis – zijn wel nog steeds duidelijk te merken. De grootste dalers zijn immers de overslag van voertuigen (-45%) en bouwmaterialen (-31%).

“Het gaat met North Sea Port beter dan verwacht, maar er zijn natuurlijk wel bedrijven die het moeilijk hebben”, aldus Schalck. “We zijn een haven met een zeer divers aanbod en dat zorgt ervoor dat de klap minder hard is dan in sommige omliggende havens. We verwachten dat de coronacrisis in de komende maanden nog verder voelbaar zal zijn. Het is dan ook uitkijken naar de halfjaarcijfers.”