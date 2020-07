Nooit vertoond: gemeenteraadscommissie tijdens de (afgelaste) Gentse Feesten, over afbraak Bernadettewijk Sabine Van Damme

14 juli 2020

20u17 0 Gent Officieel zijn er geen Gentse Feesten, maar alle stadsdiensten zijn wel dicht tijdens de afgelaste Feestenperiode. En toch gaat er volgende donderdag een bijzonder commissie wonen door, met spoed bijeen geroepen door de oppositie. Onderwerp: de Sint-Bernadettewijk

De meerderheidspartijen hebben er zich een week lang tegen verzet, maar uiteindelijk hebben de oppositiepartijen hun slag thuis gehaald. Er wordt een spoedzitting van de commissie wonen georganiseerd, om de situatie in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg te bespreken. Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent, waarin de stad Gent hoofdaandeelhouder is, wil die hele wijk plat gooien en heropbouwen. Maar dat zien de bewoners niet zitten. Ja, sommige huizen verkeren in erbarmelijke staat, maar lang niet allemaal. En de bewoners willen ook gewoon in hun buurt blijven, terwijl ze volgens de planning verkast zullen worden naar het Rabot, Nieuw Gent of de Brugse Poort. “Kan niet”, brieste de PVDA, en samen met de andere oppositiepartijen, N-VA en Vlaams Belang, eisten ze een spoedcommissie. Volgens het ‘huishoudelijk reglement’ kan dat, als ze met genoeg zijn: de commissie moet samengeroepen worden wanneer zeven raadsleden – waarvan vier commissieleden – hier om vragen. Dat was zo, maar toch probeerde de meerderheid de geëiste commissie nog af te wenden, onder meer met het argument dat dit moest besproken worden op de Raad van Bestuur van WoninGent en niet op het stadhuis.

“N-VA heeft de vraag van PVDA voor een extra commissie wonen actief ondersteund”, bevestigt Anneleen Van Bossuyt van N-VA. “Met onze fractie hebben we mee de nodige raadsleden geleverd om zo’n gemeenteraadscommissie samen te roepen. De mensen in de Sint-Bernadettewijk zijn ongerust en willen dringend antwoorden op hun vragen.” Pas na lang en veel discussie heeft de meerderheid vandaag toegegeven. Ze konden ook niet anders, in juli 2018 vroeg de N-VA ook al eens zo’n extra commissie, toen over onderwijs, en de meerderheid weigerde. De gouverneur gaf hen achteraf nochtans gelijk, ook die commissie had toen samengeroepen moeten worden.

De extra commissie wonen over de Sint-Bernadettewijk vindt plaats op donderdag 23 juli om 19 uur en zal online te volgen zijn via de website van de stad.