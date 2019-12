Nooit tekenden meer ondernemers een starterscontract

Erik De Troyer

04 december 2019

18u21 0 Gent Het afgelopen jaren hebben 92 ondernemers een starterscontract getekend. Dat is is een verpulvering van het record van 2018 toen 70 ondernemer de hulp van de stad inriepen om hun zaak op te starten.

“We hebben het ons niet beklaagd”, zeggen Pieter Beernaert en Ciska Terryn van Fry Willy in de Hoogpoort. “Zo’n starterscontract heeft natuurlijk als voornaamste voordeel dat je een subsidie kan krijgen. Maar je krijgt ook begeleiding van de stad. Al moet je het natuurlijk nog altijd zelf doen. Concreet moet je een hele bundel papierwerk doorploeteren met de verwachtingen voor de eerste drie jaar, wat je precies gaat doen, enzovoort. Dat document wordt dan weer bestudeerd door een comité dat beslist of je steun krijgt of niet. Het is wat werk, maar het is de moeite waard.”

De Fish & Chips-zaak van Pieter en Ciska opende tien maanden geleden de deuren en draait goed. “We kunnen onze rekeningen betalen en houden er nog wat aan over. Meer kunnen we niet vragen.”

Bij de stad is men opgetogen over de steile opmars van de starterscontracten. Tien jaar geleden bestonden die contracten ook al maar toen werden elk jaar slechts 30 tot 40 contracten getekend.

“Uit navraag blijkt dat de meeste nieuwe starters met ons in contact komen via anderen met een starterscontract. De mond-tot-mondreclame werkt zeer goed”, zegt schepen van economie Sofie Bracke (Open VLD). “De starters blijken ook tevreden te zijn over het verloop en de feedback van het comité. Normaal gezien kunnen we maximaal 12 dossiers per maand afhandelen maar we moeten onze limiet regelmatig aanpassen door de grote toestroom. De slaagkansen per dossier zijn nu ook hoger dan vroeger.”