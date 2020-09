Nooit genoeg van steak tartaar: restaurant Alberte verkoopt T-shirts van succesgerecht Jill Dhondt

09u22 1 Gent De steak tartaar van Alberte is een geliefd gerecht onder lekkerbekken. Wie er niet genoeg van krijgt, kan nu zelfs een T-shirt bestellen met de steak tartaar op. Daarnaast biedt het restaurant ook petjes aan met ‘Alberte’ op geborduurd.

Wat begon als een grap, is uitgegroeid tot een gadget. Het team van Alberte vond het een leuk idee om een T-shirt te laten drukken dat eruit ziet alsof je hun geliefde steak tartaar op je buik hebt staan. Daarom stapten ze naar DOK Noord om zo’n shirts te laten maken en te koop aan te bieden voor 25 euro. Daarnaast verkoopt het restaurant ook blauwe petten met ‘Alberte’ op geborduurd. “Een tijd geleden hebben we vier zo’n petten cadeau gekregen”, legt eigenaar Phil Dewulf uit. “Toen we er een post van plaatsten op Instagram, kregen we meteen veel reacties van klanten die ook zo een pet wilden. Daarom bieden we naast de T-shirts nu ook de petten aan voor 20 euro per stuk.”