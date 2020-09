Nooit eerder zoveel besmettingen in Gent, maar in ziekenhuizen blijft het rustig Sabine Van Damme

18 september 2020

18u12 10 Gent Gent kleurt donkerrood op de coronakaart, en dat is geen goed nieuws. De voorbije twee weken werden 292 mensen positief getest. Opvallend is wel dat het in de ziekenhuizen rustig blijft.

Met 292 positieve tests op de laatste 2 weken zit Gent ver boven de alarmdrempel van 20. Meer nog, nooit eerder werden zoveel besmettingen vastgesteld. Dat cijfer moet wel in perspectief worden geplaatst. Er werden ook nooit eerder zoveel mensen getest op het coronavirus, en heel wat ‘zieke’ mensen hebben niet eens symptomen, maar blijken dus wel besmet.

Dat verklaart waarom het in de ziekenhuizen opvallend rustig blijft. In het UZ Gent lagen donderdag welgeteld 8 Covid-19-patiënten. 3 daarvan lagen op de afdeling intensieve zorgen. Ook in het Sint-Lucasziekenhuis is de situatie ‘rustig en stabiel’. Exacte cijfers worden daar – en in de 2 andere ziekenhuizen – niet vrijgegeven. Maar zelfs in Sint-Lucas lagen er minder dan 10 patiënten. “Dat is al weken aan een stuk zo”, zegt woordvoerder Iny Cleeren. “Uiteraard is wie opgenomen wordt erg ziek, maar de situatie is niet zo ernstig als bij de eerste golf, zo lijkt het voorlopig. We hebben geen patiënten op intensieve zorgen liggen, en we hebben gelukkig ook geen Covid-overlijdens meer gehad.”