Noodopvang op maat dankzij goede samenwerking tussen wijkpartners: “We zijn flexibel en nemen het zoals het komt” Wietske Vos

19 mei 2020

19u39 7 Gent Als gevolg van de versoepelingsmaatregelen verandert de nood aan opvang razendsnel. Het stadsbestuur maakt zich sterk paraat te staan om desnoods in elke wijk een noodopvang te kunnen opzetten. Zo’n opvang op maat is alleen mogelijk door de vaak al bestaande samenwerking en vertrouwensrelatie tussen partners in de wijk. We gingen kijken in Gentbrugge en Malem.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De scholen blijven verantwoordelijk voor de organisatie van de noodopvang, maar kunnen de hulp inroepen van de Stad Gent als ze het niet gebolwerkt krijgen. Ze kunnen kosten recupereren voor extra locaties en mankracht, het is mogelijk vrijwilligers aan te vragen en het stadsbestuur zet zelf ook extra opvang op. Nog geen week geleden raakte bekend dat dit laatste nodig is in vier deelgemeenten, maar de situatie verandert razendsnel. Ondertussen bleken de scholen in deelgemeente Mariakerke de vraag toch zelf aan te kunnen, terwijl in de wijk Malem in de Brugse Poort toch een opvanglocatie werd gevonden waar dat eerst niet leek te lukken. Ook in Gentbrugge, Zwijnaarde en Drongen wordt noodopvang georganiseerd.

Dat het lukt om zo snel en op maat aan de nood tegemoet te komen, is voor een groot deel te danken aan de reeds bestaande vertrouwensrelatie tussen scholen en andere socio-culturele buurtpartners in een bepaalde wijk. Aan deze samenwerking wordt vaak al jaren hard gewerkt door alle betrokken partijen. Brede School (Onderwijscentrum Gent) speelt hierin vaak een initiërende, trekkende rol.

Nu alles stilligt, hebben we creatieve videoworkshops gemaakt voor thuis. De Stad Gent, die al vaak samenwerkt met Das Kunst, kwam met de vraag om deze workshops te vertalen naar een opvangsituatie Elke Delespierre (24)

De Porre/Santos, Gentbrugge

In de wijk Moscou-Vogelhoek in Gentbrugge – tussen de Jules De Saint-Genoisstraat, de Peter Benoîtlaan en de woonbuurt Tuinwijk Ter Heide – ligt een industriële site met de voormalige textielfabriek De Porre en dito brandweerkazerne Santos. De omgeving van de oude fabriek is al omgetoverd tot het vernieuwde wijkpark De Porre, de oude brandweerkazerne is nog niet gerenoveerd. Op deze grens tussen oud en nieuw spelen twaalf kinderen, verdeeld over drie ‘opvangbubbels’ die geen contact met elkaar hebben. “Het is anders werken, maar het lukt”, zegt Elke Delespierre (24), artistiek stadsmedewerker bij Das Kunst. Deze creatieve vzw is ingeschakeld om de noodopvang in de wijk in te vullen. “Normaal verzorgt Das Kunst met de Kunstfabriek creatieve workshops voor kinderen tussen 6 en 12 jaar op verschillende locaties in Gent. We komen ook naar de kinderen toe tijdens speelstraten. Nu alles stilligt, hebben we creatieve videoworkshops gemaakt voor thuis. De Stad Gent, die al vaak samenwerkt met Das Kunst, kwam met de vraag om deze workshops te vertalen naar een opvangsituatie.”

Elke opvangbubbel heeft zijn eigen materiaal en aparte pauzemomenten, de handen worden vaak gewassen en ontsmet. De kinderen genieten van de ruimte en zijn druk aan het rollerbladen door de immense, lege kazerne. Delespierre: “De rollerblades mogen we gebruiken als we ze goed ontsmetten achteraf en de kasten ’s avonds afsluiten.” Das Kunst is voorbereid op meer, maar ook op minder kinderen “We zijn flexibel en nemen het zoals het komt. Meer kinderen is leuk, maar met minder is er nog meer quality time”, aldus Delespierre.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Kerk Malem, Brugse Poort

In Malem, de wijk aan de Rooigemlaan die als een eiland tussen twee Leie-armen ligt, vormt de samenwerking tussen Circusplaneet vzw en Freinetschool Het Eiland de motor van de noodopvang. “De Stad Gent vroeg ons om noodopvang te organiseren in basisschool De Octopus in de Drongensesteenweg, onze uitvalsbasis”, vertelt Matthias Vermael (29), coördinator van Circusplaneet. “Door de heropstart van de school lukte dat echter niet.” In 2014 kocht Circusplaneet de kerk van Malem van de Stad Gent om er een artistieke circusplek van te maken. De renovatie van de kerk is zo goed als klaar. “Ik wilde de kerk eerst niet gebruiken, omdat de keuken nog niet ingericht is”, vertelt Vermael. “Dankzij de goede samenwerking met de school Het Eiland vlak naast de kerk, was dit toch mogelijk.”

Ik ben zo blij dat ik weer aan de slag kan. Ik ben thuis blijven trainen, maar mijn conditie is toch behoorlijk achteruitgegaan. We hebben allerlei varianten op de spelletjes bedacht, bijvoorbeeld een tikkertje via een hoepel op de grond om elkaar niet aan te raken Jarno (27)

Dinsdag telde de Circusplaneet 9 kinderen in de voormiddag en 3 in de namiddag. “Veel ouders hebben toch nog schroom om hun kinderen naar de opvang te sturen. Volgende week verwachten we meer kinderen”, aldus Vermael.

Voor Circusplaneet, waarvan de werking grotendeels rond fysiek contact draait, was het niet eenvoudig om de activiteiten coronaproof te maken. Lesgever en acrobaat Jarno (27) was blij met de uitdaging: “Ik ben zo blij dat ik weer aan de slag kan. Ik ben thuis blijven trainen, maar mijn conditie is toch behoorlijk achteruitgegaan. We hebben allerlei varianten op de spelletjes bedacht, met tikkertje via een hoepel op de grond om elkaar niet aan te raken, en zo meer.” Het is alvast een goede oefening voor de zomerkampen van Circusplaneet, waarvan de vzw nog steeds hoopt dat ze doorgaan.

De videoworkshops van Das Kunst zijn te koop via deze website.

Meer informatie over Circusplaneet vind je hier.