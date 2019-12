Noodknop belt zelf 558 keer naar alarmcentrale en bezorgt Jeanine (76) een gsm-factuur van 369 euro

Erik De Troyer

07 december 2019

06u01 0 Gent De meeste assistentiewoningen zijn vandaag uitgerust met een noodknop. Met één druk op die knop kan men dan hulp inroepen. Het systeem van Jeanine Braekenier (76) uit Gent bleek echter een eigen willetje te hebben. Bijna 18 uur lang belde de noodknop om de minuut naar de noodcentrale van het wit-gele kruis met een factuur van 369 euro tot gevolg.

“Het was schrikken toen ik die factuur binnen kreeg”, zegt Jeanine die in een sociale assistentiewoning woont aan de Jozef Vervaenestraat in de Gentse deelgemeente Ledeberg. “Normaal gezien betaal ik iets van een 83 euro per maand aan Proximus maar nu kwam daar nog eens een factuur van 369 euro bovenop. Ik heb een klein pensioentje en geen overschot dus het is een bedrag dat ik niet kan betalen. Ik kende wel meteen de schuldige: de noodknop. Ik kreeg een paar weken geleden telefoon van de sociale assistente die wou weten of ik thuis was. Ik was buitenshuis maar toch bleek dat het systeem al een hele dag aan het bellen was. Ze hebben mij uitgelegd hoe ik die noodknop kon loskoppelen door twee draden los te maken. Sindsdien heb ik die niet meer aangezet. Als er iets mis is bel ik wel de 101. Misschien vraag ik beter om niet meer met zo’n noodknop te werken. Ik vertrouw het niet meer”, zegt Jeanine.

Jeanine vroeg bij Proximus de telefoongegevens op van haar noodinstallatie en kreeg bladzijden vol met telkens dezelfde drie nummers die gebeld werden. Dat gebeurde klokslag om de 70 seconden en dat bijna 18 uur lang, tussen 22u en 16.45u de volgende dag. Elk gesprek duurde exact 17 seconden en kostte 66 eurocent. “Het lijkt wel alsof ik gehackt ben. Dat gebeurde dus allemaal terwijl ik zelfs niet thuis was hè”, zegt ze.

Blijft natuurlijk de vervelende kwestie van de factuur. “Ik krijg aanmaningen dat ik de factuur binnen de twee dagen moet betalen, hoewel het mijn fout niet was. Bovendien is het nog steeds niet duidelijk wie nu precies die factuur wél zal betalen”, zegt ze.

OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) zegt dat er aan een oplossing gewerkt wordt. “Die mevrouw heeft er zeker geen schuld aan en zal die factuur niet moeten betalen Dat hebben we haar ook duidelijk per brief laten weten. We zijn aan het bemiddelen tussen de telefoonmaatschappij en het wit-gele kruis om te zien wie nu precies moet opdraaien voor die factuur. Hoe dan ook hoeft Jeanine zich daar geen zorgen over te maken.”