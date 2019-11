Nonchalante overvaller onderuitgezakt voor rechter: “Het was maar een alarmpistool” Wouter Spillebeen

25 november 2019

16u21 0 Gent Een jonge Gentenaar die ervan beschuldigd wordt een nachtwinkel te hebben overvallen met een vuurwapen in de hand, reageerde maandag wel erg nonchalant in de rechtbank.

“Het was maar een alarmpistool”, zei de jongeman schouderophalend. Zo’n pistool is erg realistisch, maar schiet geen kogels af. Maar daarmee had hij de uitbater van de nachtwinkel wel bedreigd. Op basis van zijn kledij werd de man later geïdentificeerd en opgepakt. Hij stond zonder advocaat in de rechtbank. De beklaagde was niet onder de indruk van de rechter en zakte onderuit op de beklaagdenbank. “Dat zegt veel over uw ingesteldheid en dat speelt niet in uw voordeel”, merkte de rechter op. Op 9 december spreekt hij een straf uit.