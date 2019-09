Nog wachten tot 2021 tot tram 4 terugkeert naar Gentbrugge? “Dit jaar starten de werken zeker niet” Erik De Troyer

05 september 2019

19u01 5 Gent De herstellingen van de verzakte tramsporen in de Jozef Vervaenestraat zullen zeker niet meer in 2019 kunnen starten. Er is nog geen aannemer en zelfs nog geen bouwvergunning en dat terwijl volgens de eerste plannen de werken al bijna afgelopen moesten zijn. Door de vertraging zal tramlijn 4 pas in 2021 terugkeren naar de Gentbrugse wijk Moscou.

In november van 2017 kwam De Lijn met de melding dat tramlijn 4 niet langer tot de wijk Moscou zou rijden. De tramsporen in de Jozef Vervaenestraat waren te ernstig verzakt en lieten niet toe om nog langer trams over de sporen te sturen. “We willen geen risico’s nemen, en nemen liever de hinder erbij dan dat we de veiligheid in het gedrang brengen”, klonk het toen. De situatie zorgde voor veel protest omdat delen van Gentbrugge daardoor werden afgesloten van openbaar vervoer. Onder druk van de buurtbewoners werd uiteindelijk een pendelbus ingeschakeld.

Het was meteen ook duidelijk dat de situatie niet snel opgelost kon worden. De hele straat stond op de planning voor een volledige heraanleg met nieuwe rioleringen, nieuwe voetpaden, een nieuw wegdek en dus ook nieuwe tramsporen. Die werken hadden volgens de eerste planning eind 2018 moeten starten en zouden een jaar duren. Vorig jaar werd die planning aangepast en zouden de werken beginnen ‘midden 2019’. Maar ook die deadline is inmiddels verstreken zonder dat er op het terrein ook maar iets bewoog. Er werden wel al enkele nutswerken uitgevoerd, maar de echte heraanleg lijkt er maar niet van te komen.

Vier jaar zonder tram

Op de gemeenteraad van eind september zal de stad een aanbestedingsdossier starten. Daardoor kan eindelijk een aannemer aangesteld worden. “We zijn nu inderdaad bezig met de formaliteit om een aannemer aan te stellen voor de werken. Aannemers hebben dan 35 dagen te tijd om te reageren”, zegt Tom Van de Vreken van De Lijn. “Dit zijn complexe werken met drie verschillende partners (Stad Gent, De Lijn en Farys, red). De plannen moesten een aantal keer aangepast worden en dat kost tijd. Daardoor is er vandaag ook nog geen bouwvergunning en die is nodig om de werken aan te vatten. Die vergunning moet van Vlaanderen komen. Dit jaar zullen de werken alvast niet meer starten. Wanneer de werken wel kunnen aanvatten kunnen we momenteel nog niet inschatten.”

Het ziet er dus naar uit dat er ten vroegste in 2021 opnieuw trams naar Moscou rijden. In totaal zal men het daar dus drie tot vier jaar zonder tram moeten stellen.