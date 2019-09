Nog veel vragen over toekomst van nieuw Roma-kampement

Erik De Troyer

24 september 2019

16u13 0 Gent De stad Gent zal maximaal 138 mensen toelaten op het nieuwe terrein voor bewoners van woonwagens en barakken. Dat moet een opvolger worden voor het Roma-kamp aan de Hurstsweg. Er heerst echter nog veel onduidelijkheid over de locatie en de kostprijs van heel het project.

Alle partijen vroegen duidelijkheid omtrent het nieuwe initiatief van de stad. “Ik vind het niet kunnen dat de burgemeester niet aan de Gentse belastingbetalers wil zeggen wat dit nieuwe Roma-project gaat kosten. Ik eis absolute transparantie”, aldus Sandra Van Renterghem (N-VA). “In de beslotenheid van het college zou er al van alles bedisseld zijn, maar op de gemeenteraadsagenda is daar niets over terug te vinden. Het is dringend tijd voor duidelijke antwoorden.”

Ondanks die druk kon de burgemeester weinig duidelijkheid bieden. “Het bestek werd gelanceerd met dwingende spoed omdat De Lijn haar terrein aan de Hurstweg terug wil. Daarom hebben we mogelijke kandidaten aangeschreven om een offerte in te dienen. Ik mag momenteel geen bedragen meegeven om de procedure niet in het gedrang te brengen. Dit project zal natuurlijk geld kosten. Daar zijn we ons van bewust. Op tijd en stond zullen we ook duidelijkheid scheppen over de kostprijs”, aldus De Clercq.

“We willen een einde maken aan de kampementen en de barakken her en der in de stad. Die zijn onze stad niet waardig maar zijn vooral mensonwaardig”, aldus de burgemeester. “We gaan voor een totaaloplossing voor alle kampementen in de stad. Eind februari 2020 moet het project op poten staan. Iedereen zal de keuze krijgen. Ofwel meestappen in het huisvestingstraject met begeleiding door de stad ofwel een vrijwillige terugkeer naar het thuisland. Het project loopt maximaal drie jaar en wordt niet verlengd. Wie niet wil meestappen in dit verhaal en blijft wonen in kampementen zal moeten vertrekken. Kampementen zullen dan verwijderd worden. Dat zal op een humane manier gebeuren en er zal eerst gepraat worden.”

“In totaal komen er 138 mensen in aanmerking. Dat is minder dan de 170 die we eerst hadden ingeschat. Dat wil niet zeggen dat ze alle 138 ook in het project zullen stappen. De locatie zal door de stad worden aangereikt. Het kan op het privé-terrein of op terreinen van de stad. Ook op het water is een optie. We zullen waken over de goede relatie met de buurtbewoners.”

Dat laatste trok Johan Deckmyn (Vlaams Belang) dan weer in twijfel. “Als zo’n project in een wijk wordt ingepland dan zal er zeker protest zijn. Ik heb de indruk dat de stad een plek zal kiezen. De buurtbewoners zullen daarna worden uitgenodigd voor een zogezegd inspraaktraject waarop ze hun mening mogen geven maar waarna niets verandert. Ik hoop dat ik geen helderziende ben, maar ik vrees ervoor.”