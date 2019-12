Nog twee kandidaten om de nieuwe Reep te worden: Tichelrei en Kolveniersgang

De stad zoekt ook een naar een zwemzone in open lucht in de binnenstad Erik De Troyer

04 december 2019

17u57 0 Gent Nog twee Gentse straten komen in aanmerking voor een openlegging zoals ook aan de Reep gebeurde: de Tichelrei en de Kolveniersgang. Beide straten hadden ooit een waterloop maar die werden in de jaren 50 en 60 gedempt. De komende jaren zal één van beide dossiers opgestart worden.

De Reep was een voorbode van meer projecten die de oude Gentse binnenwateren in ere moeten herstellen. Gent telde ooit tal van waterlopen, grachten en kanalen en de meeste daarvan zijn in het eerste deel van de 20ste eeuw gedempt. De meeste van die binnenwateren waren namelijk open riolen geworden en het gebrek aan stroming zorgde voor geuroverlast. Toen leek het dempen een goed idee maar vandaag heeft de stad er een andere mening over.

“We moeten nu een actieplan maken om voor extra water in de stad te zorgen”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Over die projecten moet nog onderhandeld worden met de Vlaamse Waterweg. We willen tijdens deze legislatuur zeker een gelijkaardig project als de Reep realiseren. Al beseffen we ook dat dit projecten zijn die veel tijd en studiewerk vragen. De projecten die we eerst willen realiseren zijn de Tichelrei of de Kolveniersgang. Er zijn er ook op langere termijn. Denk maar aan de Blaisantvest of de Ottogracht.”

De Tichelrei is al het langst gedempt. In 1947 werd massaal grond gedumpt in de gracht daar. Ook heel wat van de kleine arbeidershuisjes werden afgebroken. Eigenlijk is er nog maar weinig dat aan die tijd herinnert. Enkel de bomen van toen staan er nog steeds. De tweede kandidaat ligt in vogelvlucht maar een paar honderd meter verder: de Kolveniersgang. Daar liep ooit het Blaisantkanaal tot het in de jaren 60 van de kaart verdween . Het was een plek waar veel Gentenaars in open lucht gingen zwemmen. Om die reden wordt de Blaisantvest vandaag ook nog wel ‘De Plezante Vest’ genoemd.

Door de nieuwe waterloop in de Kolveniersgang aan te koppelen aan de Lieve kan later tot aan de Blaisantvest doorgetrokken worden. De stad liet daar zelfs al toekomstbeelden van maken. Maar de nieuwe ‘Plezante Vest’ zal zeker niet voor de komende legislatuur zijn.

De stad gaat wel op zoek naar een plek waar in Gentse wateren kan gezwommen worden. “Dan moeten we wel zorgen dat er geen afvalwater meer gedumpt wordt in de binnenwateren. Dat gebeurt nog, zelfs in het centrum van de stad, aan de Predikherenlei bijvoorbeeld”, zegt Watteeuw. “We hebben budget vrijgemaakt om die lozingen op te sporen en ongedaan te maken. Een concrete plaats voor een zwemzone hebben we nog niet. We zouden dat graag realiseren in het centrum en er zijn een aantal gebieden in het centrum die we onderzoeken.”