Nog triester dan het echte kerstverhaal: nu zelfs geen stal meer voor Jozef en Maria Sabine Van Damme

09 december 2019

20u31 0 Gent Er was geen plaats meer in de herberg, en dus beviel Maria van het kindje Jezus in een stal, omringd door een os en een ezel. Maar de Jozef en Maria van Oostakker zijn er nog erger aan toe. Die hebben zelfs geen stal meer, want de straat waar die bewaard wordt ligt open. En dus staat het kerstkoppel in de regen.

Al meer dan 30 jaar staat er een kerststal op het plein van Oostakker. Daar zorgt de plaatselijke KWB voor. Maar dit jaar is er géén stal. Reden: die constructie wordt bewaard in de Bredestraat, en door wegenwerken in de buurt geraken ze er niet aan. De mensen van de KWB zijn bang da ze zich zullen vastrijden in de modder. Dus staan Jozef en Maria nu triest kou te lijden op het plein van Oostakker, zonder stal, in de regen. Een kindje Jezus hebben ze ook al niet, dat werd in de loop van de voorbije jaren al meermaals gestolen. Of er volgend jaar een stal zal zijn is nog niet duidelijk, want dan wordt het plein zelf heraangelegd.