Nog tot vanavond 20 uur bieden voor Veilinghuis Stappen: wie haalt Jelle Cleymans, Pol Cosmo, Wouter Deprez (of anderen) in huis? Sabine Van Damme

30 september 2020

Vanavond staat de ontknoping van een wel heel opmerkelijke veiling gepland. Voor het goede doel laten heel wat bekende en minder bekende artiesten zich 'verkopen'. Het gaat niet enkel om fysieke werken, maar ook om voorstellingen en belevingen. De opbrengst gaat naar de vzw Stappen, die jongeren in moeilijkheden terug op het juiste pad helpt.

De biedingen zijn al enkele weken bezig, maar kennen vanavond hun einde. Alles gebeurt online. Vanaf 20 uur vanavond loopt er elke 75 seconden een aanbieding af. Er wordt geveild per categorie. Er wordt gestart met de ‘heerlijke ervaringen’ zoals een weekendje aan zee. Daarna komen fotografie en beeldende kunst aan de beurt, met werken van onder meer Kamagurka, Pol Cosmo en Carmen De Vos. Het slotakkoord is voor de categorie muziek en theater, waar de grootste namen te vinden zijn, zoals Kommil Foo, Lady Linn, Jelle Cleymans, Wouter Deprez, Bert Verbeke, en Senne Guns. Het allerlaatste bod wordt om 21.30 uur uitgebracht.

Veilinghuis Stappen is een tijdelijk initiatief waarbij beeldende kunst, huiskamerconcerten en andere heerlijke ervaringen online worden geveild ten voordele van het Zorgfonds van vzw Stappen. Dat is een kleinschalig begeleidingscentrum in de Gentse Regio. Ze richten zich vooral op het (her)verbinden van jongeren in een kwetsbare positie met hun omgeving, hun verlangens, hun school -of werktraject. Maar de veiling steunt ook de deelnemende artiesten.

Alle info is hier te vinden, bieden kan hier.