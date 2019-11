Nog tot 20u vanavond: haar laten knippen voor Think Pink in de Vooruit Erik De Troyer

28 november 2019

Nog tot 20u vanavond kan iedereen die dat wil zijn haar doneren voor het goede doel. In het kader van het festival van de gelijkheid is in de Vooruit een tijdelijk kapsalon opgesteld. Daar knippen leerlingen van Richtpunt (het vroegere PIHS) gratis dertig centimer van alle kapsels. “Het haar wordt gebruikt om pruiken mee te maken voor kankerpatiënten. Het intussen een traditie geworden dat we hier aanwezig zijn. Een afspraak maken is niet nodig. We kunnen 20 klanten per uur onder handen nemen dus dat is behoorlijk wat haar”, legt leerkracht Marnix Dobbelaere uit.

“Het kost niets en je doet er iemand een groot cadeau mee, dus waarom niet”, zegt Claire Van Trimpont die dertig centimeter van haar haar liet wegnemen. “Vorig jaar wou ik het al doen maar toen was mijn haar niet lang genoeg. Ik heb het speciaal voor deze actie laten groeien. Ik ben blij met mijn nieuwe coupe...en het groeit toch terug hé.”