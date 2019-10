Nog steeds geen info in station na blikseminslag Sabine Van Damme

03 oktober 2019

14u36 0 Gent De blikseminslag dinsdagochtend in het Sint-Pietersstation heeft meer schade aangericht dan eerst gedacht. De treinen reden snel terug, maar de infoborden en de klok zijn nog steeds kapot.

De bliksem sloeg dinsdag omstreeks 7.30 uur in op de hoogspanningslijn van het station. De enorme knal die dat veroorzaakte was te horen tot in Nieuw Gent. De stroom in het station viel uit en ook het treinverkeer viel even stil. Maar die problemen waren redelijk snel van de baan.

Alleen het grote infobord in de inkomhal werkt nog steeds niet, net als de torenklok boven het station. Blijkbaar zijn er meerdere leidingen doorgebrand door de stroomstoot na de blikseminslag. Ook het netwerk zou schade geleden hebben. De NMBS is naarstig op zoek naar wisselstukken om het bord en de klok zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen.